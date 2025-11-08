Mulher é morta a facadas ao sair do trabalho em Assis (SP)

Uma mulher de 43 anos, identificada como Lucimara Alves Bueno, foi morta a facadas na noite desta quinta-feira (6), ao sair do supermercado onde trabalhava, no bairro Vila Fiúza, em Assis (SP).
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, momento em que Lucimara deixava o local de trabalho. Ela foi surpreendida por um homem, que a atingiu com golpes de faca nas costas.
Moradores que presenciaram a cena ainda tentaram socorrer a vítima até a chegada do resgate, mas Lucimara não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O agressor fugiu logo após o ataque e, até o momento, não foi localizado. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Assis e está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a motivação do crime e busca identificar o autor.