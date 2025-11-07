PF de Jales deflagra nova fase da Operação Ponte de Bordeaux e prende traficantes na região

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (07/11), a segunda fase da Operação Ponte de Bordeaux, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas na região de Jales, interior de São Paulo. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão em Votuporanga, Fernandópolis e Aparecida d’Oeste/SP. Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual de Votuporanga/SP.

A ação desta sexta-feira é um desdobramento das investigações que resultaram na primeira fase da Operação Ponte de Bordeaux, deflagrada em setembro deste ano. A partir da análise das apreensões realizadas anteriormente, foram identificados novos endereços relacionados a integrantes da organização criminosa. A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atuou de forma integrada com a Polícia Federal para o cumprimento dos mandados. Além dos policiais federais, participaram da ação equipes da Força Tática e do Canil do BAEP de São José do Rio Preto/SP. Durante o cumprimento dos mandados, com o auxílio do canil do BAEP/PM, foram encontrados entorpecentes em todos os endereços. Uma balança de precisão e outros objetos e documentos de interesse das investigações também foram apreendidos. Três pessoas, que já estavam sendo presas temporariamente, também foram autuadas em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Em Fernandópolis, durante as buscas, as equipes localizaram um cão em situação de maus-tratos, debilitado, com ferimentos e sem acesso a água e alimentação. A Polícia Ambiental foi acionada, juntamente com o Centro de Zoonoses. A situação de maus-tratos foi constatada, e os responsáveis foram multados em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Eles também estarão sujeitos ao crime previsto no §1º do artigo 32 da Lei 9.605/98, que estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem pratica maus-tratos contra animais. O animal foi apreendido e resgatado pelo Centro de Zoonoses, onde receberá tratamento médico-veterinário.

Os investigados na Operação Ponte de Bordeaux responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Jales e permanecerão em presídios da região, à disposição da Justiça Estadual de Votuporanga/SP.