Grave acidente entre carro e caminhão em rodovia deixa motorista presa às ferragens

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta quinta-feira (6) na Rodovia Vicinal Luís Arthur Varela Neto, que liga os municípios de Mesópolis e Paranapuã, no noroeste paulista.
Com a força da colisão, a condutora do automóvel ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após o socorro inicial no local, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Jales, onde recebeu atendimento médico.
O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. O veículo de carga, por sua vez, acabou tombando às margens da vicinal devido ao impacto.
As causas exatas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, que realizaram a perícia na rodovia. O trânsito na via ficou parcialmente interditado durante o trabalho de resgate e a remoção dos veículos envolvidos.