Quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos é presa pela Polícia Militar em Paranapuã

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de uma quadrilha suspeita de aplicar golpes contra idosos em cidades da região noroeste paulista. A ocorrência foi registrada em Paranapuã após mobilização de equipes policiais de Jales, Santa Albertina e Paranapuã.

De acordo com a PM, o grupo era formado por duas mulheres e dois homens, todos oriundos da cidade de São Paulo. Eles estariam percorrendo bairros residenciais oferecendo supostos serviços relacionados à troca do registro do botijão de gás, alegando risco de vazamento nas residências.

Durante a abordagem às vítimas, os suspeitos apresentavam a peça como defeituosa e convenciam os moradores a realizar a substituição. No momento do pagamento, utilizavam máquinas de cartão próprias e passavam o cartão das vítimas três ou até quatro vezes, cobrando valores muito acima do preço real do produto.

Após denúncias feitas por moradores da região, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar e abordar o grupo em Paranapuã. Os quatro suspeitos foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária de Jales, onde prestaram esclarecimentos.

A polícia agora investiga se a quadrilha pode ter aplicado o mesmo golpe em outras cidades da região, já que há indícios de novas vítimas.

A Polícia Militar reforça o alerta, especialmente para idosos, para que não permitam a entrada de desconhecidos em suas residências e sempre confirmem a procedência de serviços antes de efetuar qualquer pagamento.