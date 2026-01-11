FORÇA TÁTICA DESMONTA ESQUEMA DO TRÁFICO E APREENDE MAIS DE 14 KG DE DROGAS EM PARANAPUÃ

Paranapuã (SP) — Uma ação firme e cirúrgica da Força Tática da Polícia Militar colocou mais um duro golpe contra o tráfico de drogas na região. A operação foi realizada no município de Paranapuã e teve como alvo organizações criminosas que vinham atuando de forma constante no comércio ilegal de entorpecentes.

Durante patrulhamento estratégico, as equipes da Força Tática se depararam com um indivíduo já conhecido nos meios policiais, alvo de diversas denúncias por envolvimento com o tráfico. Ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou fugir pelos fundos da residência, numa manobra típica de quem sabe o que carrega. Não adiantou. Foi alcançado e detido pelos policiais.

Com ele, os militares encontraram uma porção de maconha já fracionada e pronta para a venda, confirmando as suspeitas. Pressionado, o indivíduo alegou que havia mais drogas no imóvel, mas tentou se eximir da responsabilidade, dizendo que o material pertenceria a outro traficante e que sua função seria apenas “guardar”. Velha história, velho discurso — e que não colou.

Na varredura feita pela Força Tática, o resultado foi expressivo e mostra a importância desse tipo de tropa especializada no enfrentamento ao crime organizado.

Apreensões:

• 14,230 kg de maconha (15 tijolos e 31 porções médias prontas para venda)

• 16 porções de crack

• 01 balança de precisão

• 01 aparelho celular

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao autor, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Jales, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A operação reforça o papel decisivo da Força Tática, que atua onde o crime tenta se esconder, com presença ostensiva, técnica e resultado. É o tipo de policiamento que dá resposta direta ao tráfico e traz mais segurança para a população.

📌 Matéria: NoticiasNoroeste

