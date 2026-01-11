Motorista morre após ser arremessado de carreta e atropelado na rodovia Washington Luís

Um grave acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310) resultou na morte de um caminhoneiro na tarde deste sábado (10), no trecho que passa pelo município de Mirassol. O motorista perdeu o controle do veículo, o que deu início a uma sequência trágica de eventos que mobilizou as equipes de resgate e a Polícia Rodoviária. De acordo com informações fornecidas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a vítima faleceu ainda no local da ocorrência.

Segundo o levantamento inicial dos órgãos de trânsito, a carreta seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão apurados, o condutor perdeu o domínio da direção e saiu da pista. O veículo invadiu o canteiro central e colidiu violentamente contra um talude, que é uma inclinação lateral de terra comum nas margens das estradas. Com a força do impacto, o motorista foi projetado para fora da cabine e, ao cair na pista, acabou sendo atingido por outro automóvel que trafegava pela região no momento do acidente.

Equipes de socorro médico foram acionadas rapidamente, mas não puderam salvar a vida do caminhoneiro, que sofreu ferimentos fatais em decorrência da queda e do atropelamento. O motorista do segundo veículo envolvido parou para prestar esclarecimentos, e o trânsito no local precisou ser sinalizado para evitar novos acidentes enquanto o corpo e o veículo eram removidos. A Polícia Científica deve realizar uma perícia técnica para confirmar se houve falha mecânica na carreta ou se outros fatores contribuíram para a perda de controle do veículo.