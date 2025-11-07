PM recupera celular furtado em patrulhamento no Jardim Ipanema, em Fernandópolis

Um patrulhamento preventivo realizado pela Polícia Militar no Jardim Ipanema, em Fernandópolis, resultou na recuperação de um aparelho celular que havia sido furtado. O fato ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 7h, em uma região conhecida por ser ponto de uso e tráfico de entorpecentes.

A equipe Alfa da PM abordou um jovem de 19 anos em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do rapaz um aparelho Xiaomi Redmi 14C. Ao consultar o IMEI (número de identificação único do celular), os policiais confirmaram que o aparelho possuía uma queixa de furto registrada em 7 de agosto de 2025.

Questionado, o jovem alegou que o celular pertencia à sua irmã e afirmou desconhecer a origem ilícita do telefone.

O rapaz e o aparelho foram levados ao Plantão Policial de Fernandópolis. Após ser ouvido, o delegado de plantão liberou o jovem, mas determinou a continuidade das investigações. O celular foi imediatamente restituído ao seu proprietário legítimo.

Alerta da Polícia: A Importância do IMEI

A Polícia Militar aproveitou a ocorrência para reforçar um alerta crucial à população:

“É fundamental que a população registre o número do IMEI no boletim de ocorrência sempre que houver furto ou roubo de celular. Esse número é essencial para que os policiais possam identificar o aparelho durante abordagens e patrulhamentos, aumentando significativamente as chances de recuperação e contribuindo para a identificação de receptadores e autores de furtos.”

Como obter o IMEI: Anote e guarde o número do IMEI do seu celular, que pode ser acessado digitando *#06# no teclado do aparelho. Essa simples atitude pode ser decisiva para que a polícia recupere seu bem com agilidade e eficiência.