Polícia Civil de Valentim Gentil desarticula organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Valentim Gentil, ligada à Delegacia Seccional de Votuporanga, deflagrou nesta quinta-feira (07) a “Operação Cyber Connect”, resultando na desarticulação de uma sofisticada organização criminosa que atuava em todo o território nacional, causando prejuízos que somam milhões de reais.

A operação é o resultado de uma minuciosa investigação que durou um ano, focada no combate a crimes de estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. O grupo era especializado em aplicar golpes na venda de veículos e maquinários de alto valor, explorando a confiança das vítimas em transações digitais.

A ação policial cumpriu 07 mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão simultaneamente em cinco grandes cidades do estado de São Paulo: São Paulo, Guarulhos, Indaiatuba, São Bernardo do Campo e Ibiúna, contando com o apoio de todas as delegacias vinculadas à seccional de Votuporanga.

Luxo e Ostentação Expostos

Dos pelo menos nove envolvidos identificados nas investigações, sete foram presos durante a ofensiva. Dois suspeitos, no entanto, permanecem foragidos, sendo que um deles já foi localizado fora do país.

As buscas e apreensões não apenas confirmaram a existência do esquema, mas também expuseram o alto padrão de vida ostentado pelos criminosos, financiado pelos lucros milionários obtidos com o esquema. Foram recolhidos cartões bancários, aparelhos celulares, eletrônicos de alto valor, joias e roupas de grife. Além disso, foi cumprido o bloqueio imediato das contas bancárias dos investigados.

A Polícia Civil destacou o estilo de vida luxuoso da quadrilha, mencionando um casal que residia em condomínio de alto padrão e outro suspeito que constantemente ostentava viagens internacionais, vestuário de grife e joias.

A corporação informou que as investigações continuam com o objetivo de localizar os dois suspeitos restantes e, principalmente, rastrear e recuperar os valores subtraídos das vítimas ao longo do período de atuação da organização.