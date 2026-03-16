Polícia Ambiental resgata mais de 60 pássaros silvestres vendidos ilegalmente pelas redes sociais

Uma operação da Polícia Militar Ambiental de São José do Rio Preto resultou no resgate de 66 pássaros silvestres que estavam sendo comercializados ilegalmente por meio das redes sociais. A ação foi realizada neste domingo (15) e desarticulou um esquema de tráfico de aves nativas retiradas diretamente da natureza.

Segundo a corporação, a investigação começou após monitoramento constante de anúncios em ambientes digitais, onde os infratores divulgavam a venda de diversas espécies da fauna brasileira.

Durante as diligências nos locais identificados, os policiais encontraram as aves confinadas em gaiolas muito pequenas, em condições consideradas precárias, com falta de higiene e ventilação inadequada. Muitos animais apresentavam sinais de estresse, desnutrição e maus-tratos.

Ao todo, 66 pássaros foram apreendidos, porém três deles não resistiram às condições em que eram mantidos e morreram antes de receber atendimento especializado.

Os responsáveis pelo cativeiro ilegal foram identificados e qualificados pela Polícia Ambiental. Eles poderão responder criminalmente pelo tráfico de animais silvestres e por maus-tratos, além de estarem sujeitos a multas administrativas aplicadas pelos órgãos ambientais.

Após o resgate, as aves sobreviventes passaram por avaliação veterinária, procedimento necessário para verificar se estão aptas para retornar ao habitat natural, processo que já começou a ser realizado pelos órgãos responsáveis.

A Polícia Ambiental reforça que o combate ao crime ambiental na internet tem sido uma estratégia constante para proteger a biodiversidade da região do Noroeste Paulista.

Denúncias

A colaboração da população é fundamental para combater esse tipo de crime.

Quem presenciar captura, venda ou maus-tratos de animais silvestres pode realizar denúncia anônima pelo telefone:

📞 190 – Polícia Militar