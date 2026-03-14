Polícia Civil apreende adolescente e desarticula ponto de venda de drogas em Valentim Gentil

Uma operação da Polícia Civil realizada nesta sexta-feira (13) resultou na apreensão de um adolescente e na desarticulação de um ponto de venda de drogas no município de Valentim Gentil, no interior de São Paulo. A ação contou com a participação de policiais civis da cidade e o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.

A investigação teve início após denúncias anônimas feitas por moradores, que relataram movimentação suspeita em uma residência da cidade. Diante das informações recebidas, os policiais iniciaram um trabalho de monitoramento que confirmou a suspeita de que o local estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Durante a diligência no imóvel, os agentes localizaram diversas porções de drogas, entre elas cocaína, maconha e também a variedade conhecida como “dry ice”, uma forma de maconha com alto valor comercial. Além dos entorpecentes, foram apreendidos materiais utilizados para fracionamento, preparo e comercialização das substâncias ilícitas.

No momento da abordagem, um adolescente foi encontrado na residência e identificado como participante da atividade criminosa. Ele foi apreendido e conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil destacou que a operação reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, fundamentais para o combate ao tráfico de drogas em áreas residenciais e para a identificação de pontos utilizados por criminosos.