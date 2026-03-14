Polícia Civil apreende arma e munições em investigação de violência doméstica em Santa Fé do Sul

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santa Fé do Sul apreendeu um revólver calibre .38 e munições durante uma diligência realizada na tarde desta sexta-feira (13). A ação faz parte de uma investigação que apura denúncias de lesão corporal, ameaça e estupro.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores foram até a residência onde os fatos teriam ocorrido após o registro da ocorrência. A entrada no imóvel foi autorizada pela própria vítima, permitindo que os policiais realizassem buscas no local.

Durante a diligência, o investigado, identificado como João Vitor Tarelio, foi localizado na residência. Ao ser questionado pelos policiais, ele informou que possuía uma arma de fogo guardada em um cofre dentro do imóvel.

Ao abrirem o compartimento indicado, os agentes encontraram um revólver calibre .38, além de 12 munições intactas. Também foram localizados documentos que fazem referência à compra de outras armas de fogo, que foram recolhidos para análise e investigação.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para perícia, com o objetivo de preservar provas e auxiliar no andamento do inquérito policial.

A operação foi coordenada pela delegada Karla Cristina Martins Pereira, com o apoio de investigadores da unidade e do delegado Matheus Arnaldo Pereira da Silva.

Segundo a Polícia Civil, a apreensão da arma é considerada uma medida importante para garantir a segurança da vítima e evitar novos episódios de violência, além de contribuir para o esclarecimento completo dos crimes denunciados.

O caso segue sob investigação da DDM de Santa Fé do Sul, que dará continuidade às apurações antes de encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário.