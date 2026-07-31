Polícia Civil prende dois suspeitos pela morte de morador de Fernandópolis e tentativa de homicídio de trabalhador de Santa Fé do Sul em Mato Grosso

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso prendeu dois homens suspeitos de participação no assassinato de Jonatan Rafael de Souza, de 34 anos, morador de Fernandópolis (SP), e na tentativa de homicídio de um trabalhador de Santa Fé do Sul (SP). O crime ocorreu em Lucas do Rio Verde (MT), onde as vítimas haviam viajado para trabalhar na montagem de barracas de bebidas durante eventos realizados na cidade.

De acordo com as investigações, os dois trabalhadores estavam hospedados em uma residência alugada enquanto aguardavam o início dos serviços. Durante a noite, ambos foram surpreendidos por criminosos, rendidos e sequestrados, sendo levados para uma área de mata.

No local, Jonatan Rafael de Souza foi executado a tiros e teve o corpo enterrado em uma cova clandestina. Já a segunda vítima conseguiu sobreviver mesmo após ser agredida e atingida por um disparo de raspão na cabeça. Para escapar, o trabalhador fingiu estar morto até que os criminosos deixassem o local.

Assim que percebeu que estava em segurança, o sobrevivente procurou ajuda no Corpo de Bombeiros e, posteriormente, indicou aos policiais o local exato onde o corpo de Jonatan havia sido enterrado.

As investigações avançaram rapidamente e resultaram na prisão de dois suspeitos. Em depoimento, ambos confessaram participação no sequestro e nas agressões, mas alegaram que os disparos que mataram Jonatan foram efetuados por outros integrantes do grupo criminoso.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Artur Almeida, a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por um equívoco. Os criminosos teriam acreditado que os trabalhadores integravam uma facção rival apenas por serem oriundos do Estado de São Paulo.