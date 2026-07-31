Notícias Noroeste
Pizzaria Master
Portal regional de notícias
Fernandópolis

Polícia Civil prende dois suspeitos pela morte de morador de Fernandópolis e tentativa de homicídio de trabalhador de Santa Fé do Sul em Mato Grosso

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 14:10 Atualizado em 31/07/2026 14:10 201 visualizações (6 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
anuncie 5

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso prendeu dois homens suspeitos de participação no assassinato de Jonatan Rafael de Souza, de 34 anos, morador de Fernandópolis (SP), e na tentativa de homicídio de um trabalhador de Santa Fé do Sul (SP). O crime ocorreu em Lucas do Rio Verde (MT), onde as vítimas haviam viajado para trabalhar na montagem de barracas de bebidas durante eventos realizados na cidade.

De acordo com as investigações, os dois trabalhadores estavam hospedados em uma residência alugada enquanto aguardavam o início dos serviços. Durante a noite, ambos foram surpreendidos por criminosos, rendidos e sequestrados, sendo levados para uma área de mata.

No local, Jonatan Rafael de Souza foi executado a tiros e teve o corpo enterrado em uma cova clandestina. Já a segunda vítima conseguiu sobreviver mesmo após ser agredida e atingida por um disparo de raspão na cabeça. Para escapar, o trabalhador fingiu estar morto até que os criminosos deixassem o local.

Assim que percebeu que estava em segurança, o sobrevivente procurou ajuda no Corpo de Bombeiros e, posteriormente, indicou aos policiais o local exato onde o corpo de Jonatan havia sido enterrado.

As investigações avançaram rapidamente e resultaram na prisão de dois suspeitos. Em depoimento, ambos confessaram participação no sequestro e nas agressões, mas alegaram que os disparos que mataram Jonatan foram efetuados por outros integrantes do grupo criminoso.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Artur Almeida, a principal linha de investigação aponta que o crime foi motivado por um equívoco. Os criminosos teriam acreditado que os trabalhadores integravam uma facção rival apenas por serem oriundos do Estado de São Paulo.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar, localizar e prender os demais envolvidos no homicídio e na tentativa de homicídio.

Pizzaria Master
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Fernandópolis
Incêndio em residência deixa idoso de 65 anos morto no Jardim Paulista, em Fernandópolis
Fernandópolis
Coletor de recicláveis sofre ferimento na mão após manusear vidro descartado de forma irregular em Fernandópolis
Fernandópolis
Notícias Noroeste lança campanha para ajudar motorista de aplicativo agredido em Fernandópolis
Fernandópolis
Motorista de aplicativo é agredido durante corrida e sofre fratura no tornozelo em Fernandópolis
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
anuncie 5
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste