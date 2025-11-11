Polícia de Monte Aprazível prende homem procurado por homicídio e com histórico de alta periculosidade

A Polícia Militar de Monte Aprazível, por meio da Atividade Delegada, prendeu neste domingo (9) um homem de 29 anos procurado pela Justiça por um homicídio cometido em 2019, na cidade de São Pedro (SP).

A prisão aconteceu após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Europa, em Monte Aprazível. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito, que tentou fugir, mas foi rapidamente detido pela equipe.

Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido desde 2023. Segundo a Polícia Militar, o homem é considerado de alta periculosidade, com antecedentes por crimes graves como latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico de drogas.

Após a prisão, o detido foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil em Mirassol, onde a ocorrência foi registrada. Ele permanece à disposição da Justiça.

A ação reforça a importância da Atividade Delegada e das denúncias feitas pela população no combate à criminalidade e na captura de foragidos perigosos.