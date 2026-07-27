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Homem é preso após furtar BMW e tentar vender o veículo em Monte Aprazível

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 19:44 Atualizado em 27/07/2026 19:44 109 visualizações (2 hoje)
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Suspeito tentou negociar o carro em uma garagem, mas foi descoberto pelo proprietário, que acionou a Polícia Militar.

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (27), em Monte Aprazível (SP), após furtar uma BMW preta e tentar vender o veículo em uma garagem localizada na entrada da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento oferecendo o automóvel. Durante a negociação, o proprietário da garagem desconfiou da procedência do veículo, percebeu indícios de irregularidade e acionou imediatamente a PM.

Quando as equipes policiais chegaram ao local, o homem abandonou a BMW e tentou fugir a pé pela Avenida Santos Dumont.

Após uma perseguição, os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito no pátio de um posto de combustíveis.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Monte Aprazível, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A BMW foi apreendida e, após os procedimentos legais, será devolvida ao verdadeiro proprietário.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

DZ7
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