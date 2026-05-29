FILHO É PRESO SUSPEITO DE TENTAR MATAR O PRÓPRIO PAI A FACADAS EM MONTE APRAZÍVEL

Vítima foi transferida para hospital em Rio Preto devido à gravidade dos ferimentos

Uma briga de família por pouco não terminou em tragédia na madrugada desta quinta-feira, em Monte Aprazível, no interior de São Paulo.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de tentar matar o próprio pai a facadas dentro da residência onde os dois estavam.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o crime aconteceu após um forte desentendimento verbal entre pai e filho. Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca e golpeado a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o agressor ainda no local. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Distrito Policial de Monte Aprazível, onde permaneceu preso.

O pai recebeu atendimento de emergência e foi levado inicialmente para um hospital da cidade. Devido à gravidade do ferimento, acabou transferido para uma unidade hospitalar em São José do Rio Preto.

O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado.

A Polícia Civil vai investigar o caso para esclarecer o que motivou a discussão e a tentativa de homicídio.