IDOSO MORRE APÓS PASSAR MAL DURANTE VISITA NO HOSPITAL DE BASE DE RIO PRETO

Paciente de 64 anos estava internado após sofrer traumatismo craniano e caso será investigado

Uma ocorrência incomum mobilizou equipes médicas do Hospital de Base de São José do Rio Preto na tarde desta quinta-feira (29). Um paciente de 64 anos morreu após sofrer um mal súbito durante o horário de visitas, enquanto conversava com familiares dentro da unidade hospitalar.

Segundo informações preliminares apuradas pela Polícia Civil, o idoso teria apresentado uma grave dificuldade respiratória logo após ingerir uma pequena quantidade de água benta levada por familiares durante a visita.

A equipe médica foi acionada imediatamente e iniciou manobras de reanimação, mas, apesar de todos os esforços, o paciente não resistiu.

PACIENTE ESTAVA INTERNADO APÓS QUEDA

O homem estava internado desde o último final de semana após sofrer uma queda que resultou em traumatismo craniano.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou permanecer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde chegou a utilizar aparelhos para auxiliar a respiração.

De acordo com informações do hospital, o quadro clínico apresentava evolução positiva nos últimos dias, inclusive com a retirada recente da ventilação mecânica.

POLÍCIA AGUARDA RESULTADO DA NECROPSIA

Diante das circunstâncias do caso, a Polícia Civil registrou a ocorrência e aguarda o resultado dos exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

O laudo necroscópico deverá apontar se a morte foi causada por um possível engasgo ou se houve alguma complicação relacionada ao estado de saúde do paciente.

As investigações seguem em andamento.