Casal de idosos morre no mesmo dia e comove moradores de São João das Duas Pontes

Uma história marcada por amor, companheirismo e despedidas emocionou os moradores de São João das Duas Pontes nesta quinta-feira (28). O casal Carlos Dirceu Garavelo, de 81 anos, e Tereza Ungaro Mioto Garavelo, de 78 anos, faleceu no mesmo dia, com apenas algumas horas de diferença.

Tereza estava internada em um hospital de São José do Rio Preto, onde havia sido submetida a uma cirurgia. Ela enfrentava problemas pulmonares crônicos e não resistiu às complicações apresentadas no período pós-operatório, vindo a óbito nas primeiras horas da manhã.

Enquanto a família lidava com a dolorosa despedida, Carlos Dirceu permanecia internado em um hospital de Estrela d’Oeste. O idoso tratava um quadro de pneumonia associado à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), doença que compromete severamente a capacidade respiratória.

Segundo informações de familiares e amigos próximos, Carlos faleceu poucas horas após o sepultamento da esposa, encerrando uma longa história de vida construída ao lado da companheira.

A notícia causou forte comoção em São João das Duas Pontes, onde o casal era bastante conhecido e respeitado. Amigos, familiares e moradores utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e destacar a união que marcou a trajetória dos dois.

Os serviços funerários foram realizados pela Funerária Em Família, de Meridiano.