Prefeitura de Fernandópolis executa melhorias em galeria pluvial e espaços públicos

As equipes da Prefeitura atuam na preservação e manutenção dos espaços públicos da cidade. Na quarta-feira (27), os trabalhos tiveram início na COHAB Antônio Brandini, na Rua Alcir Antônio de Lima, com a troca de 10,70 metros de tubulação da galeria, responsável pelo escoamento da água da chuva e pela prevenção de alagamentos.

Outro local que recebeu atenção das equipes da Prefeitura foi a praça do Mais Parque, onde os servidores realizaram serviços de limpeza e roçagem. Uma equipe de pedreiros também executou a manutenção do espaço.

Alguns itens da praça foram danificados por atos de vandalismo. Por isso, a Prefeitura pede a colaboração da população para cuidar dos espaços públicos do município.