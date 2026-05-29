VALDETE MAGALHÃES DEIXA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FERNANDÓPOLIS APÓS MESES DE CRISE E PROTESTOS

A exoneração da secretária municipal de Educação de Fernandópolis, Valdete Magalhães, foi confirmada nesta sexta-feira (29), encerrando um período marcado por polêmicas, manifestações de professores, ações judiciais e forte desgaste político dentro da administração municipal. O conteúdo divulgado aponta que a saída ocorreu a pedido da própria secretária e representa uma das mudanças mais significativas do governo do prefeito João Paulo Cantarella.

Durante sua gestão, Valdete esteve no centro de diversos conflitos envolvendo profissionais da educação. Professores, coordenadores e diretores chegaram a realizar protestos, carreatas e manifestações públicas questionando decisões administrativas da pasta, especialmente relacionadas aos processos de atribuição de aulas e reorganização das escolas de tempo integral.

A crise também chegou ao Poder Judiciário. Diversos profissionais ingressaram com ações e mandados de segurança, resultando em decisões favoráveis que obrigaram a Prefeitura a rever atos administrativos adotados pela Secretaria de Educação. O episódio ampliou o desgaste político e aumentou a pressão por mudanças na condução da pasta.

Segundo informações citadas na publicação, a relação entre a secretária e o Executivo municipal teria se deteriorado ao longo dos últimos meses, culminando na decisão pela exoneração. Além disso, grupos de apoio ao governo também defendiam mudanças na secretaria devido ao impacto negativo causado pela crise na imagem da administração.

Com a saída de Valdete Magalhães, a Prefeitura de Fernandópolis terá o desafio de reconstruir o diálogo com os profissionais da educação e reorganizar a rede municipal de ensino. A expectativa agora gira em torno da definição do novo responsável pela pasta e das medidas que serão adotadas para restabelecer a estabilidade administrativa do setor.