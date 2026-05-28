FAMÍLIA ESCAPA COM VIDA APÓS CARRO FICAR PRENSADO ENTRE DOIS CAMINHÕES NA EUCLIDES DA CUNHA

Veículo ficou destruído após colisão na SP-320 em Fernandópolis
Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate no final da tarde desta quinta-feira (28) na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis.
A colisão aconteceu na pista sentido Estrela d’Oeste, nas proximidades da alça de acesso ao bairro Jardim Ipanema.
Por conta da gravidade da ocorrência, o trânsito precisou ser parcialmente interrompido no trecho, causando congestionamento e lentidão na rodovia.
CARRO FICOU PRENSADO ENTRE CAMINHÕES
Segundo informações apuradas no local, um automóvel de passeio acabou ficando prensado entre dois caminhões canavieiros.
Após o forte impacto, os motoristas dos veículos de carga deixaram o local do acidente e não foram encontrados inicialmente pelas autoridades para prestar esclarecimentos.
Dentro do carro estavam três pessoas da mesma família:
⚠️ Um homem de 75 anos
⚠️ Uma mulher
⚠️ Uma criança
DESFECHO FOI CONSIDERADO UM MILAGRE
Apesar da destruição quase completa do automóvel, os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.
As vítimas receberam atendimento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhadas para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento de Fernandópolis.
O desfecho do acidente foi considerado por testemunhas como um verdadeiro milagre diante da violência da colisão.
DER E POLÍCIA RODOVIÁRIA ATUARAM NA OCORRÊNCIA
Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo atuaram na sinalização da pista, orientação do trânsito e remoção do veículo destruído.
A Polícia Militar Rodoviária realizou os levantamentos para o registro oficial da ocorrência.
Segundo informações atualizadas, um dos caminhões envolvidos no acidente foi localizado posteriormente pela polícia, porém ainda não há detalhes sobre as medidas adotadas pelas autoridades.