POLÍCIA APREENDE SUV DE LUXO EM FERNANDÓPOLIS LIGADO À OPERAÇÃO “DESTINO OCULTO”

Veículo de aproximadamente R$ 300 mil seria ligado a grupo investigado por lavagem de dinheiro envolvendo apostas online

A Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu nesta quarta-feira mais um veículo de luxo ligado ao grupo criminoso investigado na Operação “Destino Oculto”.

A ação aconteceu em Fernandópolis com apoio de policiais militares ambientais.

O automóvel apreendido é um utilitário esportivo importado de alto padrão, avaliado em aproximadamente R$ 300 mil.

Segundo as investigações, o veículo pertence a uma empresa associada a uma influenciadora digital da região conhecida pelo apelido de “Deolane de Rio Preto”, que atualmente reside em Orlando, nos Estados Unidos.

INVESTIGAÇÃO ENVOLVE APOSTAS ONLINE

De acordo com a polícia, o carro era procurado por suspeita de ter sido utilizado para ocultar patrimônio do grupo investigado.

A megaoperação teve início após uma tragédia registrada em setembro do ano passado, quando um homem de 39 anos tirou a própria vida depois de perder cerca de R$ 1,8 mil em apostas online.

O caso motivou uma investigação que durou cerca de seis meses e revelou um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado à exploração de jogos de azar na internet.

“JOGO DO TIGRINHO” ESTÁ ENTRE AS INVESTIGAÇÕES

Segundo a Divisão Especializada em Investigações Criminais, a influenciadora exerceria papel importante no esquema ao atrair novos apostadores para plataformas digitais, incluindo o chamado “Jogo do Tigrinho”.

A polícia estima que o grupo tenha movimentado quase R$ 100 milhões utilizando contas bancárias em nome de empresas, intermediários e familiares para esconder a origem do dinheiro.

JUSTIÇA BLOQUEOU R$ 86 MILHÕES

Por determinação judicial, cerca de R$ 86 milhões foram bloqueados das contas ligadas aos investigados.

Na primeira fase da operação, realizada na última segunda-feira, policiais cumpriram mandados em condomínios de luxo de Rio Preto e Olímpia.

Durante as buscas, foram apreendidos:

⚠️ Cinco veículos de luxo

⚠️ Dinheiro em reais e dólares

⚠️ Documentos

⚠️ Equipamentos eletrônicos

Um contador investigado por supostamente gerenciar a movimentação financeira do grupo também foi alvo de mandado de busca.

INVESTIGAÇÃO SEGUE EM SIGILO

Até o momento, três pessoas são investigadas diretamente e há suspeitas de ligação do esquema com facções criminosas organizadas.

Os principais alvos não foram encontrados durante as buscas e o caso segue sob sigilo judicial.

A reportagem informou que tentou contato com a defesa da influenciadora, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

ALERTA SOBRE VÍCIO EM APOSTAS

Especialistas alertam que o vício em apostas eletrônicas pode causar sérios impactos emocionais e financeiros.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio gratuito e sigiloso pelo telefone 188 para pessoas que enfrentam crises emocionais ou pensamentos de autolesão.