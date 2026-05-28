Problemas técnicos dificultam atendimento da Ouvidoria de Fernandópolis

O sistema operacional da Prefeitura de Fernandópolis está passando por dificuldades técnicas, devido a mudanças que está adotando.

O número de telefone 0800 772 4550 não está atendendo e deve ser provisoriamente evitado. Os cidadãos que precisarem falar na Ouvidoria devem ligar para 3465-0150 e pedir a transferência da ligação para o ramal da Ouvidoria, ou utilizar o WhatsApp 99729 4550.

Ainda não há previsão do tempo necessário para a normalização do atendimento.

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