Home Prefeitura de Fernandópolis Problemas técnicos dificultam atendimento da Ouvidoria de Fernandópolis

Problemas técnicos dificultam atendimento da Ouvidoria de Fernandópolis

By
rodrigok
-
0
48

O sistema operacional da Prefeitura de Fernandópolis está passando por dificuldades técnicas, devido a mudanças que está adotando.
O número de telefone 0800 772 4550 não está atendendo e deve ser provisoriamente evitado. Os cidadãos que precisarem falar na Ouvidoria devem ligar para 3465-0150 e pedir a transferência da ligação para o ramal da Ouvidoria, ou utilizar o WhatsApp 99729 4550.
Ainda não há previsão do tempo necessário para a normalização do atendimento.

Classificados em destaque em Fernandópolis

Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques.
Ver mais em Fernandópolis
Perfume Marina De Bourbon Rouge Royal Feminino 100ml
💎 PremiumSuper ⭐ Destaque⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Perfume Marina De Bourbon Rouge Royal Feminino 100ml
Fernandópolis
R$ 299,00
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
💎 Premium📱 WhatsApp disponível
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
Fernandópolis
R$ 200
Perfume Arabe Baroque La Rouge Extreme 100ml
Super ⭐ Destaque⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Perfume Arabe Baroque La Rouge Extreme 100ml
Fernandópolis
R$ 320,00
Super ⭐ Destaque
Banho e tosa
Sob consulta

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

©
🏠Início🛒Classificados📸Fotos📲WhatsApp
Notícia salva nos favoritos