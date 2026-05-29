INCÊNDIO ATINGE RESIDÊNCIA EM SÃO JOÃO DO MARINHEIRO E MOBILIZA BOMBEIROS E DEFESA CIVIL

Moradores não estavam na casa no momento do incidente; ninguém ficou ferido

Um incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na tarde desta sexta-feira (29), no distrito de São João do Marinheiro, pertencente ao município de Cardoso.

Segundo informações apuradas, os proprietários da casa haviam saído do local e estavam em Cardoso quando vizinhos perceberam uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel.

Diante da situação, moradores do distrito agiram rapidamente para evitar uma tragédia maior. Eles arrebentaram o portão da residência e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros cômodos da casa.

FREEZER E FORRO FORAM ATINGIDOS

Mesmo após o controle inicial do incêndio, equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e da Defesa Civil de Cardoso compareceram ao local para realizar os procedimentos de segurança, avaliação dos danos e orientação aos moradores.

De acordo com as informações levantadas no local, o fogo atingiu um freezer e parte do forro da residência.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

CAUSAS SERÃO INVESTIGADAS

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

A rápida ação dos vizinhos foi fundamental para evitar que o fogo tomasse maiores proporções e provocasse danos ainda mais graves.

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