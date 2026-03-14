Polícia Militar apreende arsenal com espingarda calibre .44 e munições em Valentim Gentil

Uma operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do Comando de Força Patrulha do 16º BPM/I, resultou na apreensão de armas e diversas munições na tarde deste sábado (14) em Valentim Gentil (SP).

A ação foi desencadeada após informações obtidas durante uma ocorrência anterior em Fernandópolis, onde um indivíduo preso relatou que um morador de Valentim Gentil teria fornecido uma espingarda em troca de um veículo. Segundo o depoimento, o suspeito também manteria outros armamentos em casa e realizaria comercialização ilegal de armas e munições.

Diante das informações, o Comando de Força Patrulha, em conjunto com o CGP III e a equipe policial de Valentim Gentil, organizou uma operação com apoio de recursos de inteligência da Polícia Militar para localizar o endereço do suspeito.

As equipes identificaram a residência na Rua Antônio Scarim, no município de Valentim Gentil. Ao chegarem ao local, o morador saiu da casa e foi informado sobre a denúncia. Segundo a polícia, ele autorizou a entrada da equipe na residência e indicou onde o armamento estava guardado.

Durante as buscas, os policiais localizaram:

Espingarda Puma calibre .44

16 munições calibre .22

07 munições calibre .38

08 munições calibre .44

03 munições calibre .32

02 munições calibre .32 deflagradas

01 munição calibre .38 deflagrada

Rifle de pressão modificado

Silenciador (supressor)

Luneta

Diante do material encontrado, o homem recebeu voz de prisão por porte e posse ilegal de arma de fogo e munições, conforme o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Foi arbitrada fiança, que foi paga, e o investigado responderá ao processo em liberdade.

A Polícia Militar destacou que a ação reforça o trabalho de combate ao comércio ilegal de armas na região, retirando de circulação armamentos que poderiam representar risco à segurança da população.