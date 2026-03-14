Polícia Militar apreende revólver com numeração raspada e prende homem no bairro Araguaia em Fernandópolis

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um revólver com numeração raspada e na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo na manhã desta quinta-feira (12), em Fernandópolis. A ocorrência foi registrada na Rua dos Mutuns, no bairro Araguaia, durante uma ronda preventiva realizada pela equipe policial.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes visualizaram um veículo Fiat Uno que já vinha sendo monitorado após denúncias anônimas indicarem que o motorista costumava circular armado pela região. Diante das suspeitas, os policiais realizaram a abordagem do veículo e a revista pessoal no condutor.

Durante a vistoria inicial no carro, nada de irregular foi encontrado. No entanto, ao ser questionado pelos policiais sobre as denúncias, o homem admitiu espontaneamente que possuía um revólver guardado em sua residência, localizada nas proximidades.

Com a autorização do morador, a equipe policial foi até o imóvel indicado. No local, dentro de um guarda-roupa no dormitório, os policiais localizaram um revólver calibre .38. Durante a verificação do armamento, foi constatado que a numeração da arma estava raspada, o que agrava a infração penal.

Além do revólver, os policiais também apreenderam 45 munições calibre .38, que estavam armazenadas na residência.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Fernandópolis, onde a ocorrência foi registrada. Devido à gravidade da situação — principalmente pelo fato da arma estar com a identificação suprimida — a autoridade policial não arbitrou fiança na delegacia.

O suspeito permanece detido e deverá passar por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. O armamento e as munições foram apreendidos e encaminhados para perícia.