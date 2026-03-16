Polícia Militar de Ouroeste cumpre mandado de prisão por violência doméstica

A Polícia Militar de Ouroeste cumpriu, na manhã deste domingo (15), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de crimes relacionados à violência doméstica. A ação foi realizada por equipes de patrulhamento do município, que localizaram e capturaram o indivíduo após diligências.

De acordo com as informações, a ordem judicial foi expedida com base no Decreto-Lei nº 2.848 (Código Penal), pelos crimes de injúria (Artigo 140) e lesão corporal praticada contra a mulher (Artigo 129, §13).

Segundo o histórico da ocorrência, no dia 13 de março, o homem teria se envolvido em um episódio de violência doméstica. Na ocasião, ele conseguiu fugir do local antes da chegada das equipes policiais, o que impossibilitou a prisão em flagrante.

Com o andamento das investigações e a rápida resposta do Poder Judiciário, foi expedido o mandado de prisão preventiva, permitindo que a Polícia Militar realizasse a captura neste domingo.

Após ser localizado e detido, o indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Combate à violência contra a mulher

A ação reforça a importância do patrulhamento preventivo da Polícia Militar, que atua constantemente para retirar criminosos de circulação e garantir a segurança da população.

O cumprimento do mandado também ocorre em um momento simbólico, já que março é marcado pelo Mês da Mulher, período dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência de gênero.

As autoridades destacam que o combate a esse tipo de crime é prioridade e que agressores devem ser responsabilizados pelos seus atos.

Denuncie

A segurança pública é responsabilidade de todos. Em casos de violência contra a mulher ou outras emergências, denuncie:

📞 190 – Polícia Militar

📞 180 – Central de Atendimento à Mulher

O sigilo é garantido.