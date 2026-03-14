Polícia Militar desativa “casa bomba” e apreende mais de 2 quilos de drogas em Votuporanga

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de quatro pessoas e na desarticulação de um ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes na madrugada deste sábado (14), em Votuporanga. A ação ocorreu no bairro São João, na zona sul da cidade, após uma abordagem que levou os policiais até um imóvel utilizado como “casa bomba”, local estratégico para preparo e estocagem de drogas.

De acordo com informações da polícia, a ocorrência teve início por volta das 1h30, quando os policiais realizavam patrulhamento pela região e suspeitaram de um homem que estava na garupa de uma motocicleta. Durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha com ele.

Ao ser questionado, o indivíduo afirmou ser usuário e indicou aos policiais o endereço onde teria adquirido a droga, além de apontar quem seriam os responsáveis pela venda no local.

Com as informações, as equipes da Força Tática se deslocaram até o endereço indicado, na Rua Olímpio Formenton. No local, um casebre localizado próximo a uma viela — que já era alvo de diversas denúncias de moradores sobre a movimentação do tráfico — foi cercado pelos policiais.

Durante a ação, quatro suspeitos foram detidos dentro da residência. No interior do imóvel, os policiais localizaram grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie e diversos materiais utilizados para fracionamento e embalagem das drogas.

Ao todo, foram apreendidos mais de 2,2 quilos de entorpecentes, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 40 mil ao crime organizado na região.

Os quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à Central de Flagrantes, onde permanecem à disposição da Justiça.

Já o usuário que indicou o endereço foi ouvido pela autoridade policial e liberado após o registro da ocorrência.