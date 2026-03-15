Polícia Militar prende homem em flagrante por furto de veículo em Votuporanga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem em flagrante por furto de veículo durante a madrugada deste sábado (14). A ação foi realizada por equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionadas para atender a uma ocorrência nas imediações do cruzamento das ruas Amélio João Gonss e Presidente Dutra.

De acordo com as informações da corporação, um automóvel Fiat Uno, que havia acabado de ser furtado, foi rapidamente localizado pelos policiais graças à agilidade da equipe de patrulhamento.

O suspeito, identificado pelas iniciais U. S. M., foi abordado pelos policiais e detido no local sem oferecer resistência.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada e a prisão em flagrante foi formalizada pela autoridade policial de plantão.

O homem permanece sob custódia e à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

O veículo recuperado passou pelos procedimentos de praxe e deverá ser devolvido ao seu proprietário.

Segundo a Polícia Militar, a rápida atuação da equipe reforça a importância do patrulhamento preventivo e do acionamento imediato das forças de segurança em casos de crimes contra o patrimônio.