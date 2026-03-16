Prefeitura de Fernandópolis cobra administrativamente dívida de cerca de R$ 40 milhões da Universidade Brasil

A Prefeitura de Fernandópolis confirmou na última sexta-feira que está realizando a cobrança administrativa de uma dívida estimada em aproximadamente R$ 40 milhões junto à Universidade Brasil.

De acordo com a administração municipal, o processo de cobrança teve início ainda na gestão do ex-prefeito André Pessuto e foi retomado no início de 2025 pela atual gestão do prefeito João Paulo Cantarella.

Embora o valor total não tenha sido detalhado oficialmente, denúncias apresentadas em 2024 apontaram possíveis irregularidades relacionadas ao não recolhimento de ISS (Imposto Sobre Serviços) proporcional ao número de alunos matriculados no campus da universidade em Fernandópolis.

Na ocasião, também foram levantadas suspeitas de possível sonegação fiscal e pendências envolvendo outros tributos municipais.

Segundo informações apuradas, a administração municipal estuda alternativas para viabilizar a recuperação do valor devido, entre elas a possibilidade de contratação de serviços de saúde oferecidos pela própria instituição, como forma de compensação parcial da dívida.

Em nota, a prefeitura esclareceu que o processo ainda tramita na esfera administrativa, respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa da Universidade Brasil.

Caso não haja pagamento voluntário ou acordo entre as partes, o município informou que poderá adotar medidas judiciais para garantir o recebimento do valor.