Prefeitura de Fernandópolis faz trabalho de manutenção nas estradas rurais

A Prefeitura de Fernandópolis, através da Secretaria Municipal de Agricultura, promoveu nos últimos dias um intenso trabalho de manutenção das estradas rurais do município.

Desta vez, a região Sul foi a beneficiada, com as equipes atuando na FND 268, no sentido do Mirante do Paredão, e seu entorno.

Segundo o Secretário Municipal de Agricultura, Waldir Bassan Junior, a cidade tem nada menos que 1338 km de estradas e corredores de acesso a propriedades rurais, o que representa um grande desafio. “Estamos atentos a tudo, priorizando manter em boas condições as estradas, facilitando o acesso e o escoamento da produção”, afirmou o secretário.