Prefeitura de Fernandópolis passa a oferecer vacina conjugada contra meningite

A Prefeitura começou a disponibilizar, na rede de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina meningocócica ACWY (conjugada) como dose de reforço para crianças de 12 meses. A medida visa ampliar a proteção contra meningites e infecções generalizadas (doenças meningocócicas) causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W-135 e Y.

Com a mudança, o esquema vacinal passa a incluir duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos 3 e 5 meses de idade, seguidas do reforço com a ACWY aos 12 meses. Crianças que perderem essa aplicação poderão ser vacinadas até completarem 4 anos, 11 meses e 29 dias. A recomendação de uma dose da ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos continua válida.

Para as crianças que já completaram o esquema com as duas doses da vacina meningocócica C e o reforço com a mesma vacina, não haverá a aplicação de uma nova dose da ACWY neste momento. Já aquelas que ainda não foram vacinadas aos 12 meses poderão receber a dose de reforço com a vacina recém-disponibilizada.

Com a mudança, o novo esquema vacinal contra a meningite seguirá da seguinte forma:

3 meses: 1ª dose da vacina meningocócica C;

5 meses: 2ª dose da vacina meningocócica C;

12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias: reforço com a vacina meningocócica ACWY;

11 a 14 anos: reforço com a vacina meningocócica ACWY.

As doenças meningocócicas figuram entre as formas mais graves de meningite; por isso, a substituição da vacina meningocócica C pela ACWY no reforço aos 12 meses é um importante passo para ampliar a proteção das nossas crianças.

As doses estão disponíveis nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Meningite

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, sendo as bacterianas, normalmente, as de maior gravidade.

A doença meningocócica, causada pela bactéria Neisseria meningitidis, é uma das meningites mais relevantes, devido ao seu potencial de transmissibilidade.

A transmissão acontece de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.

Os sintomas são: febre alta, fortes dores de cabeça, vômitos e rigidez da nuca. Em alguns casos, podem aparecer manchas vermelhas na pele, sinal indicativo de gravidade e mais frequente na doença meningocócica do que nas outras meningites.

Calendário de vacinas

A vacinação é a maneira mais eficaz de proteção contra a meningite. O Programa Nacional de Imunização prevê as seguintes vacinas para a prevenção das principais causas de meningite bacteriana: