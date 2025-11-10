Tentativa de linchamento em Dolcinópolis: Homem é agredido após suspeita de abordar Crianças

Uma situação de grande tensão e revolta popular marcou a noite deste domingo (9) no centro de Dolcinópolis. A Polícia Militar precisou intervir para resgatar um homem que foi agredido por populares após ser acusado de ter oferecido dinheiro a crianças na rua.

A PM foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito acuado dentro de um bar, com lesões visíveis no rosto. Estima-se que cerca de 50 pessoas estavam reunidas, cercando o estabelecimento com a intenção de linchar o homem.

Para controlar a multidão e evitar uma tragédia, os militares formaram um cordão de isolamento no estacionamento. Mesmo assim, o clima de revolta era palpável. Durante a saída da viatura com o suspeito, populares tentaram bloquear a passagem, chegando a bater no veículo e a se colocar à frente dele. Um dos populares que tentou a abordagem à viatura foi empurrado e, embora tenha recebido atendimento imediato da polícia, recusou o socorro médico.

O homem agredido foi levado primeiramente à UPA de Jales para tratar os ferimentos e, em seguida, encaminhado à Central de Polícia Judiciária. No local, as mães das crianças supostamente abordadas foram ouvidas, e os fatos foram apresentados ao delegado de plantão.

O suspeito precisou ser internado na Santa Casa devido à gravidade das lesões. Após a análise dos elementos colhidos, o delegado não ratificou o flagrante, e o indivíduo foi liberado. A Polícia Civil deve seguir investigando as circunstâncias da denúncia que gerou a agressão.