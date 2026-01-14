TOR prende traficantes bolivianos com mais de 12 kg de drogas na Rodovia Marechal Rondon, em Castilho/SP

Na tarde de sexta-feira (10), por volta das 18h30, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário realizaram uma importante apreensão de drogas na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 666, no município de Castilho/SP.

A ação ocorreu durante a Operação Impacto – “Aniversário do Policiamento Rodoviário – 78 anos”, quando equipes da região de Araçatuba abordaram um ônibus para fiscalização de rotina. Durante a vistoria minuciosa no veículo, os policiais localizaram dez tabletes de pasta-base de cocaína, que totalizaram 10,625 kg, além de seis pacotes de maconha, somando 2,256 kg.

Os entorpecentes estavam ocultos no encosto de três poltronas e na bagagem de um dos criminosos, evidenciando a tentativa de burlar a fiscalização policial.

Três homens, com idades de 24, 27 e 24 anos, todos moradores de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, foram presos em flagrante. Segundo as autoridades, nenhum deles possuía antecedentes criminais em território brasileiro.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde o flagrante foi formalizado. Os criminosos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.