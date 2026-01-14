quarta-feira, janeiro 14, 2026
HomeCidadesCastilhoTOR prende traficantes bolivianos com mais de 12 kg de drogas na...
Castilho

TOR prende traficantes bolivianos com mais de 12 kg de drogas na Rodovia Marechal Rondon, em Castilho/SP

By rodrigok

-

0
9

Na tarde de sexta-feira (10), por volta das 18h30, policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário realizaram uma importante apreensão de drogas na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), km 666, no município de Castilho/SP.

A ação ocorreu durante a Operação Impacto – “Aniversário do Policiamento Rodoviário – 78 anos”, quando equipes da região de Araçatuba abordaram um ônibus para fiscalização de rotina. Durante a vistoria minuciosa no veículo, os policiais localizaram dez tabletes de pasta-base de cocaína, que totalizaram 10,625 kg, além de seis pacotes de maconha, somando 2,256 kg.

Os entorpecentes estavam ocultos no encosto de três poltronas e na bagagem de um dos criminosos, evidenciando a tentativa de burlar a fiscalização policial.

Três homens, com idades de 24, 27 e 24 anos, todos moradores de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, foram presos em flagrante. Segundo as autoridades, nenhum deles possuía antecedentes criminais em território brasileiro.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Araçatuba/SP, onde o flagrante foi formalizado. Os criminosos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

Previous article
Foragido da Justiça é capturado escondido na casa da avó na zona rural de Meridiano
Next article
Criança de 6 anos morre afogada em piscina durante confraternização de igreja em Irupi (ES)
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related articles

Fique conectado

68,998FansLike
0FollowersFollow
spot_img

Ùtimas Noticias

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato