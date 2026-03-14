Três pessoas ficam feridas em acidentes em série na Rodovia Washington Luís

Uma sequência de acidentes registrada na madrugada deste sábado (14) deixou três pessoas feridas no km 438 da Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro acidente ocorreu após uma colisão traseira, que fez com que um dos veículos tombasse e ficasse atravessado na pista, causando risco para outros motoristas que trafegavam pelo local.

Enquanto as equipes de resgate e segurança realizavam a sinalização da via para evitar novos acidentes, um segundo motorista acabou colidindo contra o carro tombado, provocando mais um impacto na rodovia.

No total, três pessoas sofreram ferimentos leves. Duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento nas UPAs Tangará e Norte, enquanto uma terceira pessoa recusou atendimento médico no local.

Ainda segundo as autoridades, o motorista do segundo veículo apresentou sinais de embriaguez ao realizar o teste do bafômetro. As circunstâncias completas do caso serão investigadas pelas autoridades competentes.

O trecho chegou a ter o trânsito parcialmente controlado durante o atendimento da ocorrência.