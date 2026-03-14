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Três pessoas ficam feridas em acidentes em série na Rodovia Washington Luís

rodrigok
By rodrigok
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Uma sequência de acidentes registrada na madrugada deste sábado (14) deixou três pessoas feridas no km 438 da Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro acidente ocorreu após uma colisão traseira, que fez com que um dos veículos tombasse e ficasse atravessado na pista, causando risco para outros motoristas que trafegavam pelo local.

Enquanto as equipes de resgate e segurança realizavam a sinalização da via para evitar novos acidentes, um segundo motorista acabou colidindo contra o carro tombado, provocando mais um impacto na rodovia.

No total, três pessoas sofreram ferimentos leves. Duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento nas UPAs Tangará e Norte, enquanto uma terceira pessoa recusou atendimento médico no local.

Ainda segundo as autoridades, o motorista do segundo veículo apresentou sinais de embriaguez ao realizar o teste do bafômetro. As circunstâncias completas do caso serão investigadas pelas autoridades competentes.

O trecho chegou a ter o trânsito parcialmente controlado durante o atendimento da ocorrência.

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