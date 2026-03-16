Vem aí a 2ª edição da Peixada no Peixão em Fernandópolis

Quem gosta de peixe bem preparado já pode marcar na agenda. No dia 03 de abril, o Restaurante Peixão realiza a segunda edição da tradicional Peixada no Peixão, um evento que promete reunir sabor, música e um ambiente familiar para toda a região.

A programação foi preparada especialmente para receber amigos e famílias em um clima descontraído. O grande destaque será o cardápio especial à base de peixe preparado no fogão a lenha, garantindo um sabor caseiro e único que já se tornou marca registrada da casa.

Além da gastronomia, o evento contará com música ao vivo, criando o ambiente perfeito para quem deseja aproveitar uma boa refeição, conversar com amigos e curtir uma experiência diferente.

Segundo os organizadores, a proposta é transformar a peixada em um encontro tradicional da cidade, valorizando a boa comida, o atendimento especial e momentos de confraternização.

📍 Local: Restaurante Peixão

📅 Data: 03 de abril

🎵 Atração: Música ao vivo

🍲 Especial: Peixada e pratos à base de peixe no fogão a lenha

A expectativa é receber um grande público para mais uma edição do evento.