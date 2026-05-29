🚨 COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO DEIXA QUATRO FERIDOS ENTRE POPULINA E MESÓPOLIS

Fiat Uno capotou após o impacto; motocicleta ficou destruída na pista

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira (28) em uma estrada municipal que liga os municípios de Populina e Mesópolis, na região de Fernandópolis.

A ocorrência envolveu uma motocicleta e um veículo Fiat Uno. Segundo informações apuradas no local, a colisão foi extremamente violenta, causando grandes danos aos dois veículos.

Com a força do impacto, o Fiat Uno capotou e parou com as rodas para cima às margens da estrada. Já a motocicleta ficou completamente destruída sobre a pista, evidenciando a gravidade da batida.

Apesar da cena impressionante, as quatro pessoas envolvidas sofreram apenas escoriações e ferimentos considerados leves.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local do acidente. Duas vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde em Fernandópolis, enquanto outras duas receberam atendimento médico na Santa Casa de Populina.

Policiais também estiveram presentes para sinalizar a via, controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança durante o trabalho das equipes de emergência.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local, principalmente pelo estado em que ficaram os veículos após o impacto.