Fernandópolis
Fernandópolis

Cabo energizado rompido causa risco de morte e via é interrompida em Fernandópolis

Uma situação de extremo perigo mobilizou as forças de segurança de Fernandópolis na madrugada deste sábado, 8 de novembro de 2025. Por volta das 4h da manhã, um cabo de energia energizado se rompeu e caiu sobre uma via de acesso da cidade.

O rompimento foi causado pela força do vento que atingiu a região, levando árvores a forçar a rede elétrica. O cabo caído e energizado representava um risco de morte imediato para quem se aproximasse do local.

Uma grande mobilização foi necessária para isolar a área. Foram acionados a Secretaria de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que agiram rapidamente para interditar e sinalizar o local do incidente.

Empresário de Fernandópolis morre durante viagem em Foz do Iguaçu
Bebê de 11 meses morre na UPA de Jales; mãe acusa unidade de negligência

