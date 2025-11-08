Empresário de Fernandópolis morre durante viagem em Foz do Iguaçu

O empresário de Fernandópolis, Sebastião João de Queiroz, 68 anos, morreu na manhã deste sábado, dia 8, após sofrer duas paradas cardiorrespiratória em um Hospital de Foz do Iguaçu. Ele estava em viagem de passeio com a mulher e um casal de amigos, quando passou mal.

Tião Corretor, como era conhecido em Fernandópolis, já passava por um tratamento devido uma diverticulite – inflamação ou infecção de pequenos sacos (divertículos) que se formam na parede do intestino grosso, causando sintomas como dor abdominal inferior esquerda, febre e sensibilidade.

Ele sofreu um mal estar e acabou procurando ajuda médico em um hospital de Foz, quando houve a obstrução intestinal mais severa. A equipe médica tentou uma intubação para posteriormente ser encaminhado a UTI, mas ele acabou sofrendo as paradas e morreu.

Sebastião era sócio do empresário Wesley Casale, da Imobiliária Casale, que o acompanhava na viagem juntamente com a esposa.

O corpo será velado e sepultado em Indiaporã. A data e horário ainda não foram definidos.