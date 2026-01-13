terça-feira, janeiro 13, 2026
Brasil

CAMINHÃO DE CERVEJA TOMBA EM RIO, MOTORISTA MORRE E 15 PESSOAS SÃO PRESAS POR SAQUEAR CARGA

Um grave acidente de trânsito deixou um morto na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 9h, na BR 376, em Imbaú.

O condutor de um caminhão (com placas de Ponta Grossa), carregado de cerveja, perdeu o controle do veículo após um curva, saiu da pista, desceu uma ribanceira e caiu dentro do Rio Charqueada, onde ficou parcialmente submerso.

Com o impacto, o motorista (34 anos) ficou preso no interior da cabine vindo à óbito no local. A carga ficou destruída com derramamento dentro do rio, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

SAQUEAMENTO DA CARGA

A Polícia Militar (PM), com a PRF e a Polícia Civil (PC), atuou na prisão em flagrante de 15 pessoas, sendo 12 homens e três mulheres, pelo crime de furto de carga.

A carga transportada, cervejas da marca Heineken, passou a ser saqueada por diversos populares, mesmo diante da gravidade da ocorrência com o corpo do motorista no local.

Durante a intervenção, parte dos envolvidos tentou fugir ao perceber a aproximação policial, sendo necessário acompanhamento em área de mata.

Ao todo, 15 pessoas foram localizadas, detidas e encaminhadas para as providências cabíveis.

