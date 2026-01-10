Capitã Miyuki Higashi assume comando da 1ª Companhia e deixa legado de trabalho na Comunicação e nas ruas

A promoção da então Tenente Miyuki Higashi a Capitã da Polícia Militar marca mais do que uma mudança de posto. Representa o reconhecimento de uma trajetória sólida, construída com serviço prestado, disciplina e presença efetiva tanto na linha de frente quanto na comunicação institucional do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior (16º BPM/I), em Fernandópolis.

Promovida a Capitã no dia 15 de dezembro de 2025, Higashi assumiu oficialmente, em 7 de janeiro de 2026, o comando da 1ª Companhia do batalhão, deixando a chefia da Seção de Comunicação Social, setor que ajudou a profissionalizar e fortalecer ao longo dos últimos anos. O anúncio foi feito por ela em nota divulgada nesta sexta-feira (9).

Na Comunicação Social do 16º BPM/I, a oficial se destacou pela seriedade, clareza e compromisso com a informação correta. Foi responsável por aproximar a Polícia Militar da população, dando transparência às ações, valorizando o trabalho policial e reforçando a credibilidade da instituição junto à sociedade. A comunicação passou a ser vista como ferramenta estratégica, não como acessório.

Antes disso, e paralelamente à atuação institucional, Higashi construiu carreira “na rua”, conhecendo a realidade do policiamento ostensivo, as ocorrências do dia a dia, o contato direto com a população e os desafios enfrentados pelos policiais militares no cumprimento da missão constitucional. Essa vivência prática pesa — e muito — no comando que agora assume.

Filha de policial militar, Miyuki Higashi carrega a farda como vocação. Ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 2003, no concurso para Soldado PM, após ter passado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e pela sala de aula como professora. O sonho, no entanto, sempre foi o mesmo: seguir os passos do pai.

Agora, como Capitã, ela entra para a história como a segunda mulher a comandar a 1ª Companhia em Fernandópolis, feito que reforça não apenas a representatividade feminina, mas, principalmente, a meritocracia dentro da corporação. Antes dela, a função foi exercida pela Capitã Cristina Fister.

A nova comandante assume a Companhia com conhecimento técnico, experiência operacional e respeito interno. Não chega por acaso. Chega por trabalho.

Matéria: NoticiasNoroeste

