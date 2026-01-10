NOVO GOLPE CONTRA MEIs USA FALSA INATIVAÇÃO DE CNPJ PARA EXTORQUIR DINHEIRO

Microempreendedores individuais de todo o Brasil voltaram a ser alvo de criminosos. Desta vez, o golpe usa mensagens falsas que falam em inativação do CNPJ por supostos débitos em atraso. O alerta foi emitido pelo Sebrae após uma série de denúncias recebidas em diferentes regiões do país.

Segundo o órgão, os golpistas entram em contato por WhatsApp, e-mail e até ligações telefônicas. O roteiro é sempre o mesmo: dizem que o MEI tem dívidas pendentes e que, se não pagar imediatamente, terá o CNPJ cancelado. Para isso, exigem pagamento via Pix, boleto ou transferência bancária.

É mentira. O Sebrae é direto: o governo federal não cobra débitos por aplicativos de mensagens, não envia links de pagamento e não solicita transferências fora dos canais oficiais. Toda consulta de pendências e o pagamento do DAS devem ser feitos exclusivamente pelo Portal do Empreendedor ou pelo site da Receita Federal.

A estratégia dos criminosos é antiga e conhecida: criar medo, pressionar e induzir ao erro. Muitos microempreendedores, preocupados em manter o negócio regular, acabam pagando algo que não existe.

A orientação é simples e objetiva: não pagar, não clicar em links desconhecidos e não fornecer dados pessoais ou empresariais. Em caso de dúvida, o caminho correto é procurar diretamente o Sebrae ou acessar apenas os sites oficiais do governo.

Quem caiu no golpe deve registrar boletim de ocorrência. Isso ajuda a polícia a rastrear as fraudes e evita que mais trabalhadores sejam prejudicados.

O alerta fica dado: desconfie de qualquer cobrança fora dos canais oficiais. Golpe não é novidade, só muda de roupa.

Créditos: NoticiasNoroeste

