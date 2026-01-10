Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada

Conforme recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Fernandópolis prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), direcionada a adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina na faixa etária recomendada.

A campanha de imunização, que se encerraria em dezembro de 2025, agora permanecerá vigente até junho de 2026.

Todas as UBS do município estão aplicando a vacina, de acordo com horário de funcionamento da Sala da Vacina das unidades.

A ampliação do prazo possibilita que adolescentes e jovens que não foram vacinados entre os 9 e 14 anos possam garantir sua proteção individual, além de contribuir para a redução da circulação do vírus na população.

VACINAR É PROTEGER O FUTURO

A vacina contra o HPV é segura, gratuita e salva vidas. Ao vacinar estamos prevenindo diversos tipos de câncer – como o de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço – e garantindo mais saúde para nossos jovens. Procure a unidade de saúde e faça a sua parte. Cuidar hoje é viver melhor amanhã.

ESQUEMA VACINAL

A vacinação contra o HPV integra o calendário nacional de imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Brasil adotou o esquema de dose única, substituindo o modelo anterior de duas doses, com o objetivo de simplificar e ampliar o acesso à vacinação.

Para pessoas imunocomprometidas, como aquelas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal permanece com três doses. A mesma recomendação se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.