BOLSONARO PEDE PARA TER ACESSO A SMART TV E STREAMING EM CELA NA PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao STF (Supremo Tribunal Federal) para ter acesso a uma Smart TV em sua cela na Polícia Federal, em Brasília.

O que aconteceu

Defesa diz que aparelho será usado para acompanhar notícias. “Inclusive por meio de plataformas de streaming amplamente utilizadas para veiculação de conteúdo jornalístico, como o YouTube, em sua função estritamente informativa”, afirma o pedido enviado ao ministro Alexandre de Moraes.

Os advogados afastam a possibilidade de que a TV seja usada para acessar redes sociais. Eles afirmam também que Bolsonaro não teria como finalidade tentar qualquer tipo de comunicação “direta ou indireta” com outras pessoas.