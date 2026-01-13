Churrasco em família termina em agressão e deixa filhas do casal assustadas em Louveira

Um churrasco em família terminou em violência doméstica na cidade de Louveira. Uma mulher de 26 anos foi agredida com um soco no maxilar pelo próprio marido durante uma confraternização realizada na residência do casal. A cena foi presenciada pelas filhas do casal, de apenas 3 e 11 anos, além de outros parentes.

De acordo com o relato da vítima, familiares estavam reunidos no imóvel quando ela saiu para ir ao mercado comprar carne. Antes de sair, pediu ao marido que evitasse ligar o som em volume alto para não incomodar os vizinhos. Ao retornar, no entanto, encontrou o aparelho ligado em volume elevado e chamou a atenção do companheiro.

Irritado, o homem teve um surto de agressividade e quebrou o aparelho de som. Em meio à confusão, diante das crianças e dos familiares, ele partiu para cima da esposa e desferiu um soco em seu maxilar. As filhas ficaram assustadas com a situação.

Após a agressão, a confraternização foi encerrada e o homem deixou a residência. A vítima acionou a Polícia Militar, que enviou os cabos Correia e Cirqueira para atendimento da ocorrência. Como o agressor já não estava mais no local, os policiais acolheram a mulher, que se encontrava bastante abalada, e a conduziram até o Plantão Policial para o registro do Boletim de Ocorrência.

Durante o atendimento, a vítima informou que pretende solicitar medida protetiva de urgência, incluindo o afastamento do agressor do lar.