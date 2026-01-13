terça-feira, janeiro 13, 2026
Mulher é encontrada morta em imóvel abandonado em Rio Preto

Uma mulher de 46 anos, identificada como Regiane Costa Teodoro, foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira (12) em uma residência desocupada no bairro Eldorado Parte 3, em São José do Rio Preto. O imóvel, localizado na Rua José Ribeiro de Andrade, é conhecido por ser frequentado por usuários de drogas.

Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas e constataram o óbito no local. Familiares reconheceram o corpo e informaram que Regiane enfrentava a dependência química há cerca de 17 anos e estava desaparecida havia alguns dias.

Segundo a polícia, o corpo não apresentava sinais aparentes de violência. A ocorrência foi registrada como morte suspeita, e a Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no imóvel. O corpo foi encaminhado ao IML, onde exames irão apontar a causa da morte.

O caso segue sob investigação do Distrito Policial da área.

