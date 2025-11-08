Ciclone extratropical causa devastação em Rio Bonito do Iguaçu: 5 mortos e mais de 400 feridos

Uma tragédia marcou a tarde desta sexta-feira (7), quando a passagem de um ciclone extratropical, com formação de tornado, atingiu violentamente o município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná.

De acordo com informações oficiais do governo do Estado, cinco pessoas perderam a vida e mais de 400 ficaram feridas em decorrência do fenômeno. As imagens que circulam nas redes sociais mostram casas completamente destelhadas, comércios destruídos e postes de energia tombados pelas ruas da cidade.

As autoridades locais estimam que cerca de 80% do município foi devastado, deixando um cenário de desolação e muitos desabrigados. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em mais de 3 mil residências, e o abastecimento de água também foi gravemente afetado.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar trabalham incansavelmente desde as primeiras horas da tragédia, realizando buscas, prestando socorro e auxiliando famílias que perderam tudo.

O governador do Paraná determinou o envio imediato de ajuda humanitária, com kits de emergência, alimentos e apoio técnico para reconstrução das áreas atingidas.