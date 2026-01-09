Conduta de delegado em investigação de homicídio de idoso é alvo de inquérito em Votuporanga

A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a atuação do delegado Marco Aurélio Tirapelli, titular do 1º Distrito Policial de Votuporanga, durante a investigação de um assassinato ocorrido em agosto de 2025. A medida atende a um pedido do Ministério Público, que suspeita do crime de prevaricação — situação em que um servidor público deixa de realizar suas obrigações legais para satisfazer interesses pessoais. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a análise sobre a conduta do delegado ocorrerá tanto na esfera criminal quanto na administrativa.

O caso que deu origem à investigação foi a morte de Milton de Oliveira Bolleis, um idoso de 70 anos que foi agredido com um golpe conhecido como “voadora” e atingido por uma pedra após uma discussão em um bar. O suspeito do crime, Fernando Rodrigues Guerche, foi preso em flagrante na época e deve ir a júri popular. No entanto, o promotor de Justiça José Vieira da Costa Neto apontou falhas graves no relatório final entregue pelo delegado Tirapelli, como a suposta falta de atenção às imagens de câmeras de segurança e aos depoimentos de testemunhas que teriam faltado com a verdade.

Entre as falhas apontadas pelo Ministério Público, destaca-se que o dono do bar teria escondido a pedra usada no crime e que a autoridade policial não teria realizado a apreensão do objeto de forma adequada. O promotor alega que essas omissões podem configurar falta administrativa gravíssima. Durante o desenrolar do processo, outro delegado assumiu o inquérito para garantir a continuidade das apurações sobre o homicídio de forma imparcial.

Em nota, a Delegacia Seccional de Votuporanga afirmou que aguarda a conclusão dos trabalhos da Corregedoria e ressaltou que Marco Aurélio Tirapelli possui mais de 30 anos de carreira na instituição, atuando em uma das unidades mais movimentadas do município. A investigação agora busca esclarecer se as falhas apontadas foram erros de procedimento ou se houve uma intenção deliberada de beneficiar os envolvidos ou prejudicar o andamento do caso.