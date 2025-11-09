Condutor é detido por direção perigosa na prainha de Cardoso

Na tarde deste domingo, por volta das 17h 30 minutos, uma caminhonete foi apreendida e o condutor conduzido à Central de flagrante de Votuporanga após ser flagrado praticando direção perigosa na prainha de Cardoso.
De acordo com informações, a viatura da Atividade Delegada realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no local quando se deparou com o veículo realizando manobras perigosas, como cavalos de pau e arrancadas bruscas.
Os policiais de Sousa e Banzato realizaram a abordagem e ofereceram ao motorista o teste do etilômetro (bafômetro), que foi recusado. Durante a checagem via Prodesp, foi constatado que, embora o pagamento do licenciamento estivesse efetuado, havia um bloqueio administrativo, deixando o veículo irregular.
Diante da situação, o condutor foi encaminhado à Central de Polícia por embriaguez ao volante e direção perigosa, e a caminhonete foi recolhida ao Pátio.
A ocorrência contou ainda com o apoio de outras viaturas de serviço de Cardoso.