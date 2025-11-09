Motorista morre em acidente na vicinal entre General Salgado e Prudêncio e Moraes

Vítima de 18 anos não resistiu após o carro sair da pista; outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para a Santa Casa;

Um homem identificado como R. M. C. da S. morreu na manhã deste domingo (9) após um acidente de trânsito na vicinal GES-348, que liga General Salgado ao distrito de Prudêncio e Moraes, na região Noroeste Paulista. Outras duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas à Santa Casa de General Salgado.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 9h55 para atender à ocorrência. Ao chegarem à Santa Casa, os policiais foram informados de que três vítimas haviam dado entrada no pronto-socorro e que uma delas, R. M. C. da S., não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

Conforme relato de um dos sobreviventes, amigo da vítima, R. conduzia o veículo no momento do acidente. No banco da frente estava o passageiro F., e no banco de trás, o pai de R., que também se feriu. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Perícia Técnica.

A Polícia Civil de Auriflama registrou o caso como acidente de trânsito com vítima fatal. O veículo foi guinchado para o pátio do Cajuela, também em Auriflama, onde passará por perícia.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, e o translado ficou sob responsabilidade da família. As duas outras vítimas seguem em observação médica na Santa Casa de General Salgado.