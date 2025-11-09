Briga por vazamento de água termina em agressão e ameaça contra vizinhas em Rio Preto

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) está investigando um caso de agressão registrado neste sábado ( contra duas mulheres. O incidente ocorreu após uma briga motivada por um vazamento de água entre vizinhos.

O caso veio à tona quando as vítimas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio com ferimentos decorrentes da agressão. Suspeitando da natureza dos ferimentos, a enfermeira da unidade de saúde acionou a Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos guardas, as vítimas relataram que o desentendimento começou por causa de um vazamento de água. Elas identificaram o suspeito como o filho de uma das vizinhas. Além de terem sido agredidas, as mulheres afirmaram que foram ameaçadas de morte caso procurassem a polícia para denunciar o ocorrido.

As duas vítimas deverão passar por exame de corpo de delito para documentar as lesões. Até a última atualização, o suspeito não havia sido localizado pela Guarda Municipal. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal e ameaça e será investigado pela Polícia Civil.